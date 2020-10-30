В Мурманске По ДНК и отпечаткам пальцев задержали мужчину, который украл у знакомой деньги и золотые украшения

Мужчина украл у знакомой золотые украшения и деньги. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

25-летнюю жительницу Мурманска обокрал знакомый мужчина, который зашел к ней в гости в квартиру на улице Гаджиева. По словам пострадавшей, после его вечернего визита пропали некоторые вещи. В их числе: наличные, золотые ювелирные украшения и банковская карта. Ущерб составил 14,5 тысячи рублей.

На месте преступления полицейские нашли отпечатки пальцев и образец ДНК подозреваемого. В ходе розыска его удалось задержать. Преступником оказался 25-летний молодой человек, безработный и уже имевший судимость за кражи. Задержанный признал вину в похищении чужого имущества.

- Часть похищенного изъята в ходе обыска. Деньги мужчина потратил на личные нужды. По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража), - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Статья, по которой будут судить злоумышленника, предусматривает лишение свободы сроком на 2 года. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

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