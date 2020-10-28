За ходом проекта "Новый Мурманск" можно будет следить через сайт

Изначально "Новый Мурманск" хотели построить у Абрам-мыса. Фото: правительство Мурманской области

В прошлом году губернатор Андрей Чибис анонсировал проект "Новый Мурманск", который должен дать толчок для деловой жизни Мурманска. Напомним: комплекс будет включать в себя конгресс-центр, фудзону, выставочные комплексы и т.д.

Изначально строить его собирались у Абрам-мыса, но выходило слишком дорого, поэтому выбрали другое место - бывшую судоверфь у морского вокзала. На заседании правительства Мурманской области стали известны подробности воплощения проекта в жизнь.

- "Новый Мурманск" предполагает реновацию судоремонтного завода, на котором функционирует только причальная линия. Мы уже приступили к реализации, вместе с нами работает Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, проект был одобрен на их инвестиционном комитете. Также Фонд принял решение, что эту практику будут масштабировать в других регионах. Сейчас подписан договор с конструкторским бюро "Стрелка" на подготовку основательного мастер-плана с конкретным технико-экономическим обоснованием, решаются юридические и архитектурные вопросы, - сообщила директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова. - Территория "Нового Мурманска" включена в границы территории опережающего развития, и инвесторы, которые интересуются проектом, при реализации своих планов имеют право получить налоговые и административные преференции.

Также стало известно, что сейчас разрабатывается сайт-визитка "Нового Мурманска", на котором можно будет следить за тем, что происходит на площадке. Информация, размещенная на ресурсе, будет интересна как рядовым мурманчанам, так и предпринимателям.

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