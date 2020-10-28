59-летняя жительница Ковдора оформила на мошенницу кредиты на 1,7 миллиона рублей

59-летняя жительница Ковдора перевела мошенникам почти 2 миллиона рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Нередкий случай мошенничества произошел в Ковдоре. 59-летней женщине позвонила девушка, которая представилась сотрудницей банка и сообщила о попытке нелегального списания денег со счета. Потерпевшая много раз слышала о подобных случаях мошенничества раньше, однако уверенный и спокойный тон звонившей вызвал у нее доверие.

Для начала женщине нужно было перевести деньги на новый безопасный счет, предоставленный мошенницей. Кроме этого сотрудница сообщила, что на ковдорчанку взяты кредиты, которые необходимо оформить и также перевести на новый счет. По обещаниям злоумышленницы после всех манипуляций деньги должны были вернуться владелице.

Северянка перевела на указанный счет 180 тысяч рублей, оформила кредиты в разных банках и сделала несколько переводов суммой более 1,7 миллиона рублей. После она перезвонила подставной сотруднице банка, но ей сообщили, что деньги никто возвращать не собирается. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

- Полиция в очередной раз предупреждает об участившихся случаях обмана граждан. Если вам звонят, представляясь родственниками или знакомыми, сотрудниками различных организаций, банков - обязательно свяжитесь с ними самостоятельно, чтобы удостовериться в полученной информации. Предупредите своих пожилых родственников о распространенных видах мошенничества, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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