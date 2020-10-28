В Мурманской области создадут институт инвестиционных уполномоченных

Андрей Чибис поддержал создание института инвестиционных уполномоченных в Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

На заседании правительства Мурманской области, состоявшемся 28 октября, было предложено создать институт инвестиционных уполномоченных.

- Необходимо, чтобы в муниципальных образованиях на уровне не ниже заместителя руководителя был сотрудник, который помогал бы в вопросах инвестиционной деятельности. Например, много вопросов возникает по теме предоставления земельный участков в Арктической зоне без торгов. Нам нужны руки на местах, в свою очередь мы готовы помогать, проводить совместные семинары, встречи с инвесторами, - сообщила генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова.

Это предложение поддержал губернатор региона Андрей Чибис. Он уточнил, что для создания института потребуется изменение областного закона.

- Это должна быть не формальная история, нужны мотивированные люди. Таких практик много как в стране, так и за ее пределами. Этот институт надо экономически закрепить. Также надо следить, чтобы назначенные люди ответственно ко всему относились, должна быть как мотивация, так и наказания. Давайте договоримся, что с ноября начнется работа над созданием инвестрейтинга муниципалитетов. И в течение ближайшей недели определиться с людьми, которые будут соратниками Светланы Памфиловой на предмет взаимодействия по реализуемым проектам, - отметил губернатор.

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