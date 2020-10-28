Погода в Мурманске и области на 29 октября 2020 года: местами осадки и туман

В Мурманской области пока то снег, то дождь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Что стоит ждать от погоды жителям Мурманской области в четверг, 29 октября? Надолго ли останется с северянами тепло, которое начало растапливать выпавший снег?

29 октября сохранится облачная с прояснениями погода. Местами возможны осадки. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Ветер южный, юго-западный умеренный, но днем местами сильный. Ночью температура воздуха будет от -2 до +3 градусов, а днем потеплеет до +1+6. Местами возможна гололедица - будьте осторожны на дорогах!

- 27-29 октября погоду Кольского полуострова будет определять, в основном, восточная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются временами осадки, местами порывистый ветер, температура воздуха на 2-5 градусов выше климатической нормы, - сообщается в гидрометцентре Мурманской области.

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