Трехмесячная самоволка для матроса в Мурманской области закончилась реальным сроком

Против уклониста возбудили уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН

Самоволка продолжительностью в три месяца обернулась для военнослужащего в Мурманской области 9 месяцами лишения свободы в колонии-поселении.

– 13 января матрос должен был явиться к указанному времени в войсковую часть 61261, дислоцирующуюся в Килпъявре Кольского района, которая стала новым местом службы. Однако тяготясь военной службой и желая отдохнуть, мужчина проигнорировал обязанность, – сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

Как позже установило следствие, в течение трех месяцев он жил в Мурманске и отдыхал. 27 апреля 2020 года матрос прибыл в военную комендатуру поселка Видяево и заявил о себе как о лице, уклоняющемся от прохождения военной службы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 337 УК РФ (неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца).

Гаджиевским гарнизонным военным судом обвиняемый приговорен к 9 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

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