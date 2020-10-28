В Мурманской области матрос избил сослуживца за отказ убирать помещение

Матрос избил сослуживца и попал под уголовную статью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заозерский гарнизонный военный суд в Мурманской области осудил матроса за неуставные отношения.

Согласно материалам уголовного дела, происшествие случилось в восьмом часу вечера 8 сентября этого года в поселке Спутник. У входа в казарму войсковой части 38643 матрос потребовал от сослуживца убраться в одном из служебных помещений. А в ответ на отказ выполнить это ударил его кулаком в лицо.

– Потерпевшему причинено телесное повреждение, расценивающееся как вред здоровью средней тяжести. Было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими с причинением средней тяжести вреда здоровью», – сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

Рассмотрев материалы дела, Заозерский гарнизонный военный суд признал обвиняемого виновным. Мужчина с учетом его раскаяния в содеянном и наличии на иждивении малолетнего ребенка, а также примирения с потерпевшим приговорен к одному голу лишения свободы условно.

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