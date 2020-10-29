В Мурманске киношники ищут автомассовку для сериала с участием Светланы Ходченковой

Главную роль в сериале "Иван" сыграет Светлана Ходченкова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Есть машина? А водитель? Очень надо! Автомассовку разыскивают в Мурманске для съемок сериала «Иван». Съемочная группа ищет иномарку, которая раньше бы не снималась в фильмах, причем важное условие, она не должна быть белого или черного цвета. Главным в кадре будет автомобиль, но и у водителя есть задачи: завести и заглушить машину, проехать, встать и отъехать.

Съемки, ориентировочно, состоятся 18 ноября. Напомним: комедийный сериал «Иван» начали снимать зимой в Мурманске, весной из-за распространения коронавируса съемки пришлось свернуть.

Киноистория рассказывает о бывшем чемпионе мототрека, который, став запойным алкоголиком, подрабатывает трезвым водителем и пытается наладить свою жизнь. В главных ролях: Евгений Цыганов, Максим Лагашкин, Светлана Ходченкова, Владимир Меньшов, Кирилл Кяро, Сергей Газаров, Тимофей Трибунцев и другие. Продюсером сериала выступает Тина Кандалеки.

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