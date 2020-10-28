Число умерших от коронавируса в Мурманске на 28 октября 2020 года составило 284 человека

В Мурманской области уде 284 человека умерли от коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области растет число тяжелых пациентов с коронавирусом, об этом заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев. А это значит, что и летальные случаи от COVID-19 будут прибавляться.

По данным оперативного штаба при правительстве региона на 28 октября, в Мурманской области зарегистрировали четыре новых летальных случая, общее число умерших с начала пандемии составляет 284 человека.

С марта в Заполярье уже 19260 заболевших COVID-19, 15491 человек выздоровел.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 193 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+56, всего 1935), Оленегорске (+5, всего 511), Кандалакшском районе (+3, всего 372), Апатитах (+6, всего 514), Мончегорске (+27, всего 868), Кировске (+8, всего 292).

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