ДТП в Мурманской области: рядом с Гаджиево водитель BMW сбил двух мужчин

В ДТП рядом с Гаджиево пострадали двое мужчин. Фото: vk.com/szrpso

Пешеходов в Мурманской области просят быть очень осторожными. Наступила зима, а, значит, царит темнота, в условиях которой опрометчиво ходить в черной одежде без светоотражающих знаков. Тем более, если на улице дождь или снег, а на дороге - гололед.

27 октября серьезная авария произошла в 23.50 на 1399 километре+ 873 метра трассы "Кола".

- Водитель BMW сбил двух пешеходов, которые шли по дороге по хожу движения и не видели машину. Пострадали мужчины 1977 и 1975 годов рождения, они были госпитализированы в больницу Мурманска, - сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Как уточнили в Мурманском Арктическом комплексном аварийно-спасательном центре, спасатели оказали пострадавшим первую помощь и транспортировали их в прибывшие машины скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.

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