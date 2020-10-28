34-летняя жительница Кировска застрелила спящего сожителя из винтовки в висок

Женщина убила сожителя из пневматической винтовки. Фото: СКР по Мурманской области

Перед судом предстанет 34-летняя жительница Кировска Мурманской области, застрелившая сожителя из винтовки.

Трагедия разыгралась в ночь с 7 на 8 июня 2020 года. Женщина находилась в своей квартире в одном из домов на улице Олимпийской. Пока ее сожитель спал, обвиняемая взяла винтовку "Байкал" (на нее специальное разрешение не нужно) для стрельбы свинцовыми пулями калибра 4,5 мм и зарядила ее металлической пулей.

– Женщина выстрелила в левый висок спящего мужчины. От полученных телесных повреждений потерпевший, 1982 года рождения, скончался. После совершенного преступления женщина бросила винтовку в своей квартире и не стала вызывать скорую медицинскую помощь, – сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Мурманской области.

Во время следствия женщина долгое время отрицала свою причастность к убийству, выдвигая различные защитные версии. Она призналась, когда судебная генотипоскопическоая экспертиза показала наличие биологических следов обвиняемой на винтовке. Во время следствия также было установлено, что погибший сожитель часто пил, иногда поднимал на женщину руку.

Сейчас обвиняемая находится под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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