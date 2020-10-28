Мурманский областной драматический театр проведет онлайн-гастроли вместе с Кинешемским драмтеатром

Актеры Кинешемского театра представят спектакли «Снегурочка», «Женихи», «Русалочка» и «Письма любви». Фото: vk.com/murmandrama

В рамках федеральной программы «Большие гастроли» Мурманский областной драматический театр и Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского проведут обменные гастроли. Из-за пандемии зрителям придется наслаждаться спектаклями в онлайн-формате.

- В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой гастроли пришлось отменить. Было принято решение провести онлайн-гастроли и показать на интернет-ресурсах видеозаписи спектаклей, - сообщается на официальном сайте Мурманской драмы.

Актеры Кинешемского театра представят северянам следующие спектакли: «Снегурочка» - 29 октября, «Женихи» - 31 октября, «Русалочка» и «Письма любви» - 1 ноября. Запись выступлений будет транслироваться на официальном сайте и в социальных сетях Мурманского драмтеатра.

Работы мурманских актеров будут показаны на интернет-ресурсах Кинешемского драматического театра. В их числе «Шикарная свадьба» - 13 ноября, «Игроки» - 14 ноября, «Зачарованное царство» и «Сочельник в Манхэттене» - 15 ноября.

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