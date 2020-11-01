Мурманчанин несколько раз нарушил в Карелии ПДД, Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие жители Мурманской области лихачат, когда едут по карельским дорогам. Кому-то хочется быстрее приехать домой, кого-то утомляет монотонная езда и хочется добавить скорости. Часто все это приводит к серьезным последствиям.

33-летний лихач из Мурманска может лишиться прав за маневры на дороге в Карелии. - Сотрудники ГИБДД остановили водителя на 504 километре автодороги «Кола» после того, как тот несколько раз нарушил ПДД, - сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Как сообщают правоохранители, 33-летний мужчина за рулем автомобиля с Мурманскими номерами совершил обгон с выездом на встречную полосу на пешеходном переходе. Северянину грозит лишение прав на полгода или штраф в размере 5 тысяч рублей. К счастью, его халатное отношение к правилам дорожной безопасности не привело к аварии.

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