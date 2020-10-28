Уголовное дело по смертельному ДТП в Апатитах по вине пьяной женщины ушло в суд

Смертельное ДТП в Апатитах произошло 23 мая этого года. Фото: "ХибИнформБюро"

23 мая в Апатитах произошла страшная авария, которая разрушила жизнь сразу нескольких семей. Светлана Скачинская выпила и решила поехать домой. Ее Mitsubishi Pajero попытались остановить сотрудники ДПС, но водитель стала уходить от преследования. На скорости свыше 140 км/ч она вылетела на встречку и врезалась в Ssang Yong Action Sport, за рулем которого сидел 20-летний Сергей Марченков.

Молодой человек погиб на месте, его 18-летняя девушка Виктория Смирнова выжила, но впала в кому. Сейчас ей нужна долгая реабилитация. Светлана отделалась переломами.

В отношении апатитчанки возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

- Обстоятельства и наступившие последствия указанного преступления вызвали широкий общественный резонанс не только на территории Мурманской области, но и далеко за ее пределами. После вручения копий утвержденного обвинительного заключения уголовное дело будет незамедлительно направлено в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщила старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодейтствию со СМИ Анжелика Черногубова.

Напомним: родные Сергея боятся, что Светлана избежит наказания, потому как воспитывает несовершеннолетнюю дочь.

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