Житель Кировска встретил на дороге рысь с малышами

Житель Кировска встретил рысь с малышами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Кировска Владимир Полянский всегда радует жителей Мурманской области и не только фотографиями и видео животных.

В прошлом году, например, дорогу перед его машиной перебежала росомаха, на руднике он фотографирует лисичек-сестричек, также его прославили красивые фотографии удивительных хаски.

И вот новая встреча. Вечером 17 октября Владимир встретил на дороге под Кировском рысь с двумя малышами.

- Семья вдоль дороги шла, и в фары не попала пришлось развернутся, чтоб заснять их. Это лесная дорога, дальше только грунтовка в лес, - рассказал о встрече Владимир Полянский.

Напомним: в 2019 году в Кировске на маленькую рысь напали бездомные собаки. К сожалению, спастись красивому хищнику не удалось: он пытался спрятаться на дереве, но оттуда его согнали люди.

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