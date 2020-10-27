Появилось видео с горящего в Мурманске судна "Таврический"

Судно могло загореться во время ремонтных работ. Фото: МЧС России по Мурманской области

Вечером 27 октября на судеверфи в Мурманске произошло ЧП. Здесь загорелось стоящее у причала №9 рыболовецкое судно "Таврический".

- По оперативной информации, судно находилось на ремонте, экипаж судна в составе трех человека эвакуирован, пострадавших нет. Горят две каюты и мастерская на общей площади 30 квадратных метров; проложены две линии, работают два звена газодымозащитной службы, - сообщил начальник пресс-службы МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Пожару был присвоен первый класс сложности. Тушение возгорания продолжается.

Случившееся привлекло внимание надзорного органа.

Пострадавших в пожаре нет. Фото: МЧС России по Мурманской области

- По поручению Северо-Западного транспортного прокурора организована проверка по факту возгорания рыболовецкого судна в Мурманске. По предварительным данным, 27.10.2020 около 18.00 в одном из помещений рыболовецкого судна «Таврический», пришвартованного к причалу Мурманской судоверфи, при производстве сварочных работ произошло возгорание. На место происшествия незамедлительно выехал Мурманский транспортный прокурор Никита Мошковский. Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова, - уточнили в надзорном ведомстве.

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