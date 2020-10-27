Число умерших от коронавируса в Мурманске на 27 октября 2020 года составило 280 человек

В Мурманской области растет число умерших от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый день в Мурманской области принес информацию об увеличении числа летальных случаев от коронавируса. По данным оперативного штаба при правительстве региона за 27 октября, за последние сутки зафиксировали одну новую смерть от COVID-19, общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 280.

Также в Мурманской области перешагнули планку в 19 тысяч заболевших, если вести отсчет с марта.

Новые случаи подтвердили в Североморске (+14, всего 1879), Оленегорске (+24, всего 506), Кандалакшском районе (+5, всего 369), Апатитах (+19, всего 508), Мончегорске (+16, всего 841), Ковдорском районе (+16, всего 297) Ловозерском районе (+1, всего 91), Печенгском районе (+1, всего 722).

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