Число умерших от коронавируса в Мурманске на 27 октября 2020 года составило 280 человек

В Мурманской области растет число умерших от коронавируса.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Новый день в Мурманской области принес информацию об увеличении числа летальных случаев от коронавируса. По данным оперативного штаба при правительстве региона за 27 октября, за последние сутки зафиксировали одну новую смерть от COVID-19, общее число летальных случаев с начала пандемии достигло 280.
Также в Мурманской области перешагнули планку в 19 тысяч заболевших, если вести отсчет с марта.
Новые случаи подтвердили в Североморске (+14, всего 1879), Оленегорске (+24, всего 506), Кандалакшском районе (+5, всего 369), Апатитах (+19, всего 508), Мончегорске (+16, всего 841), Ковдорском районе (+16, всего 297) Ловозерском районе (+1, всего 91), Печенгском районе (+1, всего 722).
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