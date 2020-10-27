На модернизацию Мурманской областной клинической больницы выделят миллиард рублей

Мурманскую областную больницу ждет модернизация.

Мурманскую областную больницу ждет большое преображение, которого здесь давно ждали. В модернизацию главной больницы региона вложится компания "Норникель". в рамках соглашения, заключенного с правительством Заполярья.

- Год назад – 17 октября 2019 года – правительство Мурманской области и "Норникель" заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие региона, повышение его инвестиционной и туристической привлекательности. Подписанные сегодня документы предусматривают комплекс мероприятий социального характера, в частности, софинансирование модернизации Мурманской областной больницы, - сообщили в правительстве Мурманской области.

На данную цель будет выделен миллиард рублей. В рамках модернизации системы здравоохранения Мурманской области на базе Мончегорской центральной районной больницы построят новый корпус на четыре отделения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Реконструкцию каньонов в Мурманском областном онкологическом диспансере завершат в срок. Ход работ проверил министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru