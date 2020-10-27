Погода в Мурманске и области на 28 октября 2020 года: плюсовая температура и дождь

28 октября жителей Заполярья ожидает облачная с прояснениями погода. Фото: Олег ФИЛОНОК

С 27 октября в Мурманской области установилась плюсовая температура выше климатической нормы. Сохранится она и в ближайшие дни.

28 октября жителей Заполярья ожидает облачная с прояснениями погода. Временами возможен дождь. Ветер же будет довольно изменчив – то южный, то юго-западный умеренный, местами сильный. В течение суток температура воздуха будет подниматься от +1 до +6 градусов. Несмотря на теплую погоду, гололедица все еще останется на дорогах нашего региона.

- 27-29 октября погоду Кольского полуострова будет определять, в основном, восточная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются временами осадки, местами порывистый ветер, температура воздуха на 2-5 градусов выше климатической нормы, - рассказали в гидрометцентре Мурманской области.

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