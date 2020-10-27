В храмах Мурманской епархии 1 ноября совершат молебен за умерших не крещеными

1 ноября в храмах Мурманской епархии состоятся заупокойные литургии о людях, умерших не крещеными. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 1 ноября, в храмах Мурманской епархии состоятся заупокойные литургии о людях, умерших не крещеными.

Проводиться они будут по благословению митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана в день памяти мученика Уара Египетского, который является единственным святым Русской Православной Церкви, которому разрешается молиться о некрещеных.

– Традиция установлена православной церковью по просьбам родственников. Записки с именами умерших не крещенных родных или знакомых можно подавать заранее в лавки храмов, – сообщили в Мурманской епархии.

Отметим, что накануне, 31 октября, в Оленегорске митрополит Митрофан совершит чин освящения нового храма, посвященного мученику Уару.

Напомним: в Мурманске озвучили книгу митрополита Митрофана «Подвиг «Тумана». Текст прочитал актер Мурманского областного драматического театра Сергей Гронский.

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