Жительница Мурманска разозлилась на знакомого и обвинила его в своем «заражении» ВИЧ

Женщина попала под уголовную статью за заведомо ложный донос. Фото: Артем КИЛЬКИН

Решив отомстить знакомому, 28-летняя мурманчанка обвинила мужчину в своем «заражении» ВИЧ-инфекцией. Это уголовно наказуемое дело. Заявление об этом женщина написала в дежурной части отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску.

Полицейские предупредили заявительницу, что ложные показания преследуются законом, однако женщина настаивала на своем. Позже началась проверка, которая и опровергла заявление жительницы Мурманска.

– Северянка созналась в том, что никакого преступления в отношении нее совершено не было, причиной ложного сообщения стало желание отомстить мужчине, возникшее на почве личной неприязни, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Максимальный срок, который грозит женщине, два года лишения свободы. Пока идет следствие, подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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