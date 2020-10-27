Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 19 тысяч человек

С начала пандемии 15377 человек выздоровели и 280 умерли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На этой неделе губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в регионе. И это заметно по статистике.

По данным оперативного штаба при правительстве за 27 октября, в Заполярье уже свыше 19 тысяч заболевших коронавирусом. Если быть точным - 19067 человек. А ведь планку в 18 тысяч заболевших мы преодолели только 22 числа. За пять дней - тысяча зараженных, 189 - за последние сутки.

С начала пандемии 15377 человек выздоровели и 280 умерли. Лидер по числу как заболевших, так и по росту новых случаев за сутки - Мурманск: 10454 и 83 соответственно.

Новые случаи подтвердили в Североморске (+14, всего 1879), Оленегорске (+24, всего 506), Кандалакшском районе (+5, всего 369), Апатитах (+19, всего 508), Мончегорске (+16, всего 841), Ковдорском районе (+16, всего 297) Ловозерском районе (+1, всего 91), Печенгском районе (+1, всего 722).

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