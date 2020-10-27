Юлия Барановская о поездке в Мурманскую область: "Знаю, что вернусь сюда еще - не влюбиться в эти места просто невозможно"

Юлия Барановская осталась в восторге от отдыха в Мурманской области. Фото: www.instagram.com/baranovskaya_tv

На минувших выходных известная телеведущая Юлия Барановская заинтриговала своих подписчиков в Instagram, попросив их угадать, куда же она летит на отдых с детьми. Мало кто дал правильный ответ, а ведь оказалось, что семья отправилась в Мурманск.

И вот теперь Юлия делится фотографиями и видео с краешка земли.

- На выходных в Мурманске была вспышка северного сияния, и мы с детьми, как узнали, конечно же, помчались на фотоохоту. Моя мечта - увидеть северное сияние - с детства, со времен мультика «Умка», и она наконец-то исполнилась. Жили не в самом Мурманске, а на берегу Баренцева моря, вблизи полуострова Рыбачий. Добраться туда непросто, дорога, особенно в межсезонье, сложная, но невероятно красивая. И вообще, как показывает практика, чем сложнее дорога, тем красивее место. Почти целый день провели в море: сначала рыбалка, потом со дна доставали гребешков и ежей. Несмотря на суровый климат, там очень классно, невероятное место с сильной энергией - питаешься и заряжаешься ею. Все красиво, вкусно и благодатно. Действительно классное место для перезагрузки, - написала Юлия в своем аккаунте.

Телеведущая сказала, что фотографии не передают и малой части той красоты, что она увидела с детьми.

- Знаю, что вернусь сюда еще - не влюбиться в эти места просто невозможно, - добавила Юлия Барановская.

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