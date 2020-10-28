В Мурманской области представили серию мультфильмов про Великую Отечественную войну

Цикл анимационных фильмов создан при поддержке правительства Мурманской области. Фото: скриншот видео

В Мурманской области создали цикл мультфильмов, посвященных 76-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Всего получилось пять мини-мультфильмов, каждый из которых рассказывает об одном из подвигов жителей Севера.

- Еще в июне наша студия начала проект, посвященный Великой Отечественной войне. Мы разработали креативные идеи на основе реальных историй и написали по ним сценарии, - сообщает анимационная студия «Грядка».

Первая серия называется «Север, фас!» и повествует о подвиге немецкой овчарки морского пехотинца Василия Кислякова. История «Подвиг юнги» посвящена юнге Саше Ковалеву. «Подвиг оленевода» расскажет про оленевода-разведчика. Процесс создания знаменитого снимка Евгения Халдея можно увидеть в мультфильме «Олень по имени Яшка». События пожара 18 июня 1942 года отражены в серии «Страшный день».

- К сожалению, все меньше становится очевидцев той страшной войны – свидетелей беспримерного подвига северян, подвига всего народа и тех, кто подарил нам Победу. Но наши дети должны знать и помнить о войне, понимать, какой подвиг совершили их бабушки и дедушки. Мультфильм – простая и доступная детям форма, которая расскажет о такой сложной теме, как война. Я надеюсь, что взрослые посмотрят эти короткие анимационные фильмы вместе со своими детьми, а после расскажут им историю того героя, чью фамилию носит их семья, - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Цикл анимационных фильмов создан при поддержке правительства Мурманской области и при участии продюсерской группы «Селиверстов» и студии «Грядка». Все серии можно посмотреть на официальной странице правительства региона «ВКонтакте». Мультфильмы также планируется показать на фестивале «Северный характер» и в школах Мурманской области во время классных часов.

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