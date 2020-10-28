Мурманчане могут помочь нуждающимся пенсионерам, которые почти остались без денег из-за пандемии коронавируса

Для пожилых жителей Мурманской области, оказавшихся в тяжелом материальном положении, собирают продукты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Период пандемии стал особенно тяжелым для таких слоев населения, как пенсионеры. Некоммерческая организация «Помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации» предлагает неравнодушным мурманчанам присоединиться к благотворительности и купить малоимущим старикам продукты.

- К нам обратились за помощью сразу несколько бабушек, которые в связи с пандемией остались практически без средств к существованию. Многие теперь живут только на пенсию, а у некоторых нет детей или внуков, которые смогли бы помочь материально или купить продукты. Тяжело растянуть пенсию на коммунальные услуги, лекарства и еду, - сообщается в группе организации «ВКонтакте».

Для стариков можно купить муку, крупы, макароны, мясные и рыбные консервы, масло, чай, сахар, овощи, мясо и сладости к чаю.

Помощь могут получить и другие нуждающиеся мурманчане, например, мамы с детьми. Принимаются пожертвования в виде одежды, средств личной гигиены и канцелярия. Отчеты о переданных вещах и продуктах постоянно публикуются в группе организации «ВКонтакте».

Помочь землякам и задать интересующие вопросы можно волонтерам Ольге Максимовой ( 8911-319-72-53) и Александре Даниловой (8996-560-23-21).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Диагностировать рак стало проще: в Мурманске открылся центр амбулаторной онкологической помощи. В новом отделении установили высокотехнологичное оборудование (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru