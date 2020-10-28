В Мурманской области 20 почтовых отделений перейдут на семидневный режим работы, адреса

20 отделений Почты России в Мурманской области будут работать семь дней в неделю. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почты России скорректировала график работы 20 отделений в Мурманской области: теперь они будут работать семь дней в неделю вместо шести.

На новый режим уже перешли 11 отделений. В Мурманске их можно найти на улицах Зои Космодемьянской, 34 и Героев Рыбачьего, 50. В регионе без выходных почта работает в Заозерске на улице Ленинского Комсомола, 30; в Никеле на Гвардейском проспекте, 37; в Оленегорске на улице Строительной, 49А; в Гаджиево на улице Душенова, 91А; в Снежногорске на улице Мира, 4; в Мончегорске на проспекте Металлургов, 29; в Апатитах на площади Ленина, 4; в Полярных Зорях на улице Сивко, 1; в Кировске на проспекте Ленина, 1. По будням посетителей принимают с 8.00 до 20.00, а в выходные с 9.00 до 18.00.

Изменение графика поможет улучшить распределение потока людей.

- Как правило, в будние дни почтовые отделения посещают представители юридических лиц с объемными отправками корреспонденции и заказов, в выходные же чаще приходят физические лица, чтобы получить или отправить посылки и письма, - сообщила пресс-служба Почты России.

Узнать о точном режиме работы можно на сайте Почты России или в мобильном приложении.

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