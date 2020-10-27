Общественный транспорт в Мурманске станет ходить чаще. Фото: Андрей АБРАМОВ

Одна из примет в Мурманской области: выпал снег - значит, автобус или троллейбус на остановке надо будет ждать недолго.

Со 2 ноября мурманские автобусы и троллейбусы переходят на зимнее расписание. Изменения коснутся маршрутов № 1, 5, 10А, 11, 18, 19, 27, 29, 33Р, 3Т, 4Т, 6Т. Согласно изменениям, интервал движения сократится, а машин на линии станет больше.

Ознакомиться с новым расписанием можно на сайте «Электротранспорта».

Напомним: в регионе сохраняется обязательный масочный режим. Проезд в общественном транспорте возможен только в средствах индивидуальной защиты. Те, кто забыл маску, смогут приобрести ее прямо в автобусе или троллейбусе.

Также с 1 января 2021 года в Мурманске поездки на общественном транспорте станут дороже: согласно постановлению городской администрации, проезд будет стоить 34 рубля.

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