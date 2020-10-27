В Кандалакше судят дебошира, угрожавшего ножом полицейским

Мужчина схватился за нож и стал угрожать им полицейскому. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Кандалакши 1966 года рождения предстанет перед судом. Его обвиняют в угрозе применения насилия в отношении представителей власти, находившихся при исполнении.

Инцидент произошел 15 сентября. Жители одного из домов на улице Пронина в Кандалакше, устав от брани и криков пьяного соседа, сообщили о дебошире в правоохранительные органы. Прибывший наряд обнаружил мужчину во дворе домов № 30 и 32.

– Вооружившись кухонным ножом, он в грубой ,нецензурной форме стал угрожать сотруднику ОУР МО МВД России «Кандалакшский», – сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Мурманской области.

Мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. На время предварительного расследования обвиняемый находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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