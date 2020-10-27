В Мурманске озвучили книгу митрополита Митрофана «Подвиг «Тумана»

24 октября в рамках визита митрополита в библиотеку было подписано соглашение о передаче авторских прав на издание. Фото: Мурманская епархия

Книга митрополита Митрофана «Подвиг «Тумана». Люди и судьбы», повествующая о сторожевике Северного флота, была впервые озвучена в Мурманске. Текст записал актер Мурманского областного драматического театра, заслуженный артист России Сергей Гронский.

«Подвиг «Тумана» – шестая по счету книга в авторской серии «Кольский патерик». В ней рассказывается о событиях августа 1941 года, когда экипаж сторожевика Северного флота «Туман» вступил в противостояние с тремя фашистскими эсминцами. В основу издания легли воспоминания современников, участников противостояния и их родственников. Озвучили книгу в рамках празднования 75-летия Победы и 76-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Работу вели в студии звукозаписи особенной библиотеки.

– Формат аудиокниги очень удобен для наших читателей. Но мы считаем также важным развитие чтения руками, так как оно дает возможность незрячему человеку наиболее полно воспринимать написанное. Поэтому в дальнейшем мы планируем издать эту и другие книги владыки Митрофана шрифтом Брайля, – рассказала директор Специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Наталья Киреева.

24 октября в рамках визита митрополита в библиотеку было подписано соглашение о передаче авторских прав на издание. Это стало продолжением традиции бесплатной передачи изданий Мурманской епархии областным и муниципальным библиотекам.

– Надеюсь, книги найдут отклик. Для меня, как бывшего офицера Северного флота, конечно, приятно, что первой аудиокнигой стал именно «Подвиг «Тумана». Последние десятилетия об этом героическом эпизоде войны в Баренцевом море подзабыли, и мой долг был напомнить о нем, – сообщил Митрополит Митрофан.

Отметим, что в скором времени областная научная библиотека получит 150 экземпляров еще одной книги митрополита «Тайны Великой войны».

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