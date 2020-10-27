В Мурманской области утвердили список дорог, которые отремонтируют в 2021 году по нацпроекту

Стало известно, какие дороги отремонтируют в Мурманской области в рамках нацпроекта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На очередном заседании общественного совета при минтрансе Мурманской области утвердили перечень участков дорог, на которых в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланирован ремонт.

– В части трасс областной собственности будет приведено в порядок четыре объекта: участки автомобильных дорог Кола – Серебрянские ГЭС, Пиренга – Ковдор, Умба-Кандалакша и автодороги «Лесная». – Общая протяженность ремонтируемых участков составит порядка 43 километров, – сказал министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин.

Проверка показала, что на всех выбранных участках дорог зафиксирована продольная ровность вне норматива, а также большое количество дефектов дорожного полотна. По словам начальника Мурманскавтодора Дениса Решетова, зафиксированы разрушения кромки проезжей части, колейность, ямочность, шелушение и другие проблемы покрытия. Как отмечают дорожники – это безусловно влияет на возможность получения медицинской помощи и других социальных услуг жителями и гостями Кольского полуострова.

Выслушав информацию от профильных ведомств, члены общественного совета согласились, что эти дороги требуют вмешательства, и единогласно признали необходимость ремонта объектов региональной собственности.

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