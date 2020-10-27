В Мурманской области будут развивать геологоразведку

Михаил Мишустин поддержал развитие Мурманского транспортного узла и геологической разведки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время двусторонней встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и председателя правительства РФ Михаила Мишустина, состоявшейся на прошлой неделе, был принят ряд важных для региона решений.

В частности, премьер-министр поддержал газификацию региона и реновацию ЗАТО. Но и это еще не все.

- На совещании по Севморпути обсуждалось расширение мощности Мурманского транспортного узла. Правительство поддержало нас в необходимости расширении мощности. Мы нацелены на оперативное завершение уже реализуемого проекта и перепроектирование на больший объем грузоперевозок, - сообщил Андрей Чибис. - Еще одно решение - увеличение объема морской геологоразведки. Это позволит дополнительно загрузить наши портовые мощности, и, самое главное, дать дополнительную работу нашей Морской арктической геологоразведочной экспедиции.

По уточнению губернатора, это шаг важен для дополнительного развития экономики Мурманской области.

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