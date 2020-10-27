Мурманский океанариум опубликовал видео поющего тюленя Живы

Жива - поющий тюлень из океанариума Мурманска. Фото: vk.com/okeanarium51

С весны в Мурманском океанариуме грустно: из-за пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия, в том числе и выступления ластоногих артистов. Но есть выход - онлайн-представления. На днях в прямом эфире выступила 9-летняя серая тюлениха Жива. В Мурманск она перебралась из Санкт-Петербурга, где какое-то время жила в реабилитационном центре «Велес».

Выступила Жива вместе со своим тренером Еленой. Тюлениха исполнила перевороты, прыгала через колечки, носила мячики и делала стоику с опорой на животик.

– Две недели Жива у нас капризничала не хотела тренироваться, но сейчас настроение у нее поменялось, – поясняли за кадром сотрудники океанариума. – Мы не заставляем животных их выполнять то, что они в природе не делают. Серые тюлени вот так выпрыгивают из воды, когда ловят птиц, которые подлетают к воде.

Во время онлайн выступления Жива «спела», порычав и издав другие гортанные звуки.

Между тем подобные выходы в прямой эфир сотрудники намерены продолжать. С начала пандемии артисты скучают по выступлениям.

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