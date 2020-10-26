Число умерших от коронавируса в Мурманске на 26 октября 2020 года составило 279 человек

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 187 жителям Заполярья. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Увы, еще один день в Мурманской области принес плохие новости по ситуации с коронавирусом в регионе. По данным оперативного штаба при правительстве Заполярья, число летальных случаев от COVID-19 за сутки выросло на три и достигло показателя 279 смертей с начала пандемии. Последним днем, когда от коронавируса никто не умирал в области, было 12 октября.

Всего в Мурманской области 18878 заболевших COVID-19, 15196 человек выздоровели.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 187 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+17, всего 1865), Оленегорске (+27, всего 482), Кандалакшском районе (+24, всего 364), Апатитах (+1, всего 489), Мончегорске (+4, всего 825), Ковдорском районе (+26, всего 281).

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