Погода в Мурманске и области на 27 октября 2020 года: плюсовая погода выше климатической нормы

Жителям Мурманской области не привыкать к причудам погоды, и вряд ли мелкий дождь повлияет на их планы. Фото: Олег ФИЛОНОК

На выходных было тепло, а вот в понедельник, 26 октября, уже поднялся ветер и пошел обильный снег. Что нам готовит вторник?

27 октября северян ожидает облачная с прояснениями погода. Будут осадки в виде небольшого, местами умеренного дождя, а ночью - с мокрым снегом. Ветер южный умеренный. Зато будет тепло, синоптики обещают в течение суток от -1 до +4 градусов. Местами возможна гололедица, поэтому как водителям, так и пешеходам стоит быть осторожными.

- 27-29 октября погоду Кольского полуострова будет определять, в основном, восточная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области ожидаются временами осадки, местами порывистый ветер, температура воздуха на 2-5 выше климатической нормы, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

Жителям Мурманской области не привыкать к причудам погоды, и вряд ли мелкий дождь повлияет на их планы.

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