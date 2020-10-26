В Мурманске вынесли приговор черным риэлторам, которые обманули северян на 6 миллионов рублей

Своих жертв черные риэлторы находили среди северян с материальными сложностями или ведущих асоциальный образ жизни. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Октябрьский районный суд признал виновными троих жителей Мурманска в мошенничестве. С 2015 по 2017 года осужденные представлялись специалистами по недвижимости или сотрудниками управляющих компаний и склоняли людей отдать им свои квартиры. Взамен злоумышленники обещали или купить новую жилплощадь поменьше, или погасить имеющиеся задолженности перед банком или управляющей компанией.

Своих жертв черные риэлторы находили среди северян с материальными сложностями или ведущих асоциальный образ жизни. С помощью махинаций преступники смогли заработать более 6 миллионов рублей.

Суд приговорил "риэлторов" к лишению свободы от 3 до 8 лет с дополнительным наказанием от одного года до полутора лет. Отбывать наказание злоумышленники будут в колонии общего режима. Один из них не признал свою вину, а двое остальных раскаялись.

- Вышеуказанный приговор суда был обжалован осужденными, признавшими свою вину, а также их защитниками из-за несогласия с назначенным наказанием, а третьим осужденным на основании несоответствия выводов суда о его виновности фактическим обстоятельствам дела, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Судебная коллегия не нашла оснований для изменения или отмены приговора, и он вступил в законную силу.

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