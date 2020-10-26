Кандалакшский заповедник опубликовал удивительное видео с белухой

Все дело в том, что под кожей на лбу животного расположена «жировая подушка», которая называется мелон. Фото: Скриншот видео.

В водах Баренцева и Белого морей можно встретить разные виды китов от косаток до финвалов. Часто резвятся и белухи - очень добрые и красивые животные, которые охотно идут на контакт с людьми.

Удивительное видео с белухой, демонстрирующей уникальные особенности кита, опубликовал Кандалакшский заповедник. На нем видно, как дайвер мнет голову млекопитающего.

– А вы знали, что лоб у белухи мягкий? Все дело в том, что под кожей на лбу животного расположена «жировая подушка», которая называется мелон, – поясняют сотрудники на официальной странице Кандалакшского государственного природного заповедника в соцсети, где опубликовано видео.

Мелон используется белухой для эхолокации. Благодаря этой особенности белый зубатый кит может определять расстояние до объектов, но также распознавать их форму, размер и даже положение в пространстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области стая косаток шла вместе с лодками рыбаков. Киты-убийцы то появлялись рядом с судами, то уходили под них [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru