В Мурманске на остановке «Нефтебаза» пожарная машина сбила столб

По предварительной информации, в данном ДТП пострадавших нет. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Для водителей Заполярья продолжаются тяжелые времена: сменяющиеся оттепель и мороз приводят к гололеду на дорогах. 26 октября в Мурманске произошло сразу два ДТП. Результат одного из них можно было наблюдать на остановке «Нефтебаза». Пожарная машина сбила столб, который теперь лежит на дороге.

Кроме этого на остановке «Улица Первомайская» маршрутка врезалась в троллейбус, следовавший по маршруту №10.

- По предварительной информации, в данном ДТП пострадавших нет. На данном участке дороги движение транспортных средств находится в штатном режиме, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Северянам не стоит забывать об осторожности на дороге. Напомним: на прошлой неделе под Ковдором произошла авария, в которой погиб водитель легковушки.

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