В Мурманской области горели автомойка и строительные вагончик

Около трех часов дня на улице Рогозерская в Мурманске загорелась автомойка. Пожар произошел в комнате отдыха. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Сразу два пожара произошли в воскресенье, 25 октября, в Мурманской области.

Около трех часов дня на улице Рогозерская в Мурманске загорелась автомойка. Пожар произошел в комнате отдыха. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного МЧС, на место происшествия направили одно пожарно-спасательное подразделение.

- Девять пожарных оперативно ликвидировали возгорание. Сгорела мебель и элементы конструкций в комнате отдыха, соседняя комната и санузел закопчены по всей площади, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС. - Причины произошедшего предстоит установить дознавателям.

Вечером 25 октября пожар произошел на 48 километре автодороги Оленегорск-Ловозеро на горе Кулим. Здесь горели бытовые вагончики. Пламя достаточно быстро распространилось, на борьбу с ним были направлены два пожарно-спасательных подразделения.

В результате происшествия, бытовки выгорели на площади 480 метров квадратных.

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