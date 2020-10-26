Мурманская область на 68 месте рейтинга безработицы

Уровень безработицы в регионе, по данным составителей, равен 9%. Фото: Алексей ФОКИН

Мурманская область находится в седьмом десятке рейтинга по уровню безработицы. Его на основе данных Росстата составили и опубликовали РИА «Новости».

Мурманская область занимает 68 строчку. Уровень безработицы в регионе, по данным составителей, равен 9%. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2019 года он вырос на 4,4 процентных пункта. Регион входит в топ-10 по изменению уровня безработицы. Согласно исследованию, на поиск работы в Мурманской области у кандидата в среднем уходит 5,5 месяцев.

По данным рейтинга, самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Ямало-Ненецком АО, где он составляет 2,5%. На втором месте Москва с показателем 2,7%, а третье место разделили Ханты-Мансийский АО – 3,2%, Санкт-Петербург и Камчатский край – 3,6%.

Аутсайдеры рейтинга: Республика Ингушетия с показателем 30,7%; Тува – 22,3% и Чеченская Республика – 21,7%.

Отметим, что согласно методологии Международной организации труда, в июне-августе численность безработных составила 4,71 миллиона человек. Число официально зарегистрированных безработных выросло больше, чем на 1,9 пункта. Президент Владимир Путин заявил, что в сентябре безработица в России составила 6,3%, она не снизилась по сравнению с августом.

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