Три жителя Мурманска попытались обмануть полицейских в Санкт-Петербурге, сфабриковав кражу Lexus

По решению суда, трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трое мурманчан и двое выборжцев попытались обмануть полицейских Санкт-Петербурга, сфабриковав кражу дорогой иномарки.

В конце августа в полицию Курортного района Санкт-Петербурга обратилась 40-летняя женщина. Она сообщила, что в поселке Репино неподалеку от дома по Приморскому шоссе неизвестный похитил принадлежащий ей автомобиль Lexus. Стоимость машины хозяйка оценила в 6,4 миллиона рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело, началось следствие. Однако вскоре выяснилось, что машину никто не крал. А сообщение о преступлении – ложное.

22 октября в Мурманске была задержана владелица авто, а также ее подельники: 36-летний мужчина и 35-летняя женщина. В отношении них возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе. По решению суда, трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Впоследствии в отношении мурманчан было возбуждено еще одно уголовное дело о покушении на мошенничество в сфере страхования.

Тем временем в Выборге в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое «покупателей», мужчины 36 и 42 лет. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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