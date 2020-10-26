В Кировском психоневрологическом диспансере от коронавируса умерли три пациента

Стало известно, что часть заболевших, увы, не смогли победить COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН

В начале октября в Кировском психоневрологическом интернате случилась вспышка коронавируса. По данным на 9 октября, заболел 51 человек в их числе как пациенты, так сотрудники.

Из-за этого социальное учреждение закрыли на карантин, сотрудники перешли на вахтовый метод работы и будут меняться каждые две недели.

Также стало известно, что часть заболевших, увы, не смогли победить COVID-19.

- По информации оперштаба, в психоневрологическом интернате Апатитов умерших по причине коронавирусной инфекции нет. В психоневрологическом интернате в Кировске всего с начала пандемии умерли три человека с подтвержденным ковидом. Всего во всех учреждениях, подведомственных министерству труда и социального развития Мурманской области, умерли 13 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, - сообщили в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

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