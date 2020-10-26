Михаил Мишустин поддержал газификацию Мурманской области

Михаил Мишустин и Андрей Чибис обсудили газификацию Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

Газификация - больной вопрос для Мурманской области. Ни один губернатор так и не смог снять регион с мазутной иглы, хотя при Марине Ковтун начались подвижки - к проблеме подключились крупные компании. Но пока проект газификации существует только в общих чертах.

На прошлой неделе в Заполярье с рабочим визитом побывал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. С ним губернатор Андрей Чибис обсудил многие важные вопросы, в том числе и уход региона от мазута.

- Ключевым вопросом двусторонней встречи была газифицикация нашей области. Несколько месяцев занимаемся этот вопросом, расчетами по сжиженному природному газу, по природному газу. С учетом предварительной проработки с Министерством энергетики мы подробно обсудили необходимость рассмотрения вопроса по природному газу, строительству соответствующего газопровода. Принципиальное согласие на детальную отработку этой финансовой модели председателем Правительства дано, - сообщил Андрей Чибис.

Губернатор поручил своим заместителям Ольге Кузнецовой и Юрию Сердечкину детально проработать соответствующую модель, чтобы с ней можно было выйти на Правительство для получения одобрения проекта.

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