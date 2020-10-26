Погода в Мурманске и области на 26 октября 2020 года: сильный снег и ветер

26 октября жителей Мурманской области ждет сильный снег, в том числе мокрый. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Выходные порадовали жителей Мурманской области погодой: было тепло и немного снежно, идеальное время, чтобы лепить снеговиков и играть в снежки.

А вот начало рабочей недели будет уже не таким спокойным. МЧС по Мурманской области предупреждает, что утром и днем 26 октября ожидается сильный снег (в том числе и мокрый), сильный ветер.

- В понедельник будет облачная погода. Местами сильный снег. Ветер юго-восточный умеренный местами сильный. Температура воздуха от -1 до +4°. Местами гололедица, - уточнили в гидрометцентре Мурманской области.

Особенно внимательными просят быть водителей, ведь на дорогах сейчас непростая обстановка: гололед, снежная каша, плохая видимость, - число аварий выросло, в том числе и с пострадавшими и погибшими. Поэтому автолюбителям важно соблюдать скоростной режим и не рисковать при обгонах.

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