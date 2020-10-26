Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: всех учителей после каникул проверят на коронавирус

В Мурманской области всех учителей снова проверят на коронавирус. Фото: Евгения ГУСЕВА

На прошлой неделе была внесена ясность в ситуацию со школьными каникулами в Мурманской области. Ранее сообщалось, что вариант с досрочным отдыхом не исключается. Но все-таки в регионе решили действовать по ранее заданному плану.

- Каникулы начнутся по расписанию, ранее утвержденному в образовательных учреждениях. Ориентировочно - 29 октября. Но, не смотря на то, что школьники уйдут на отдых в разное время, к обучению они приступят в один день - 8 ноября, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Также глава региона дал поручение министерству здравоохранения Мурманской области проработать массовое тестирование педагогов: пройти его коллективы школ должны перед выходом с каникул. Напомним: ранее учителей проверяли на коронавирус перед Днем знаний. Тогда были выявлены заболевшие педагоги.

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