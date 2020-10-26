Губернатор Мурманской области Андрей Чибис о ситуации с коронавирусом: "Мы пробили планку первого полугодия"

Андрей Чибис сообщил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

Оперативное совещание в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис начал с ситуации по коронавирусу в регионе.

- Мы пробили планку первого полугодия по числу заболевших. Ситуация ухудшается. Я еще раз призываю всех соблюдать ограничительные меры, они сейчас лайтовые. Нужен повышенный уровень ответственности, - отметил Андрей Чибис.

Он уточнил, что на данный момент в Мурманской области выписано уже более 4500 штраф за нарушения противоковидных ограничений, подавляющая доля выписана хозяйствующим субъектам: предприниматели не следят за масочным режимом, допускают массовые мероприятия и т.д. Что приводит к росту числа заболевших.

Напомним: таких горе-бизнесменов будут не только штрафовать, но и закрывать через суд. На прошлой неделе стало известно, что в кальянной в Мурманске закрыли проверяющих, а паб "Пинта" закрыл посетителей внутри.

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