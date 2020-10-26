Юлия Барановская с детьми прилетела в Мурманск

Кто-то из звезд прилетает в Мурманскую область на корпоративы, концерты и Дни города, а другие - ради отдыха. Последний вариант сейчас единственно возможный, ведь из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия запрещены до особого распоряжения губернатора.

На днях в Мурманскую область прилетела телеведущая Юлия Барановская, один из самых известных ее проектов - шоу "Мужское/женское" на Первом канале.

- Прилетели. Почему-то 90% ответов на вопрос в сторис «куда мы летим?» были - Турция и только один правильный ответ - Мурманск, - написала Юлия Барановская в своем Instagram.

Ее пост уже отметил Андрей Малахов, который, видимо, порадовался, что коллега прилетела на его малую родину. Сам шоумен тоже недавно прилетал в Мурманскую область: вместе с губернатором Андреем Чибисом они собираются открыть в Апатитах центра современного искусства.