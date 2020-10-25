В Мурманске идет укладка асфальта в снег

Выпал снег - пора класть асфальт. Фото: vk.com/bloger51

На оперативном совещании на этой неделе главе администрации Мурманска Евгению Никоре пришлось держать ответ за укладку асфальта.

Губернатора Мурманской области удивил работы на проспекте Кольский, которых в этом году никто не ждал.

- Это в рамках административного центра, - ответил Евгений Никора.

- Мне без разницы. Какой смысл в этих работах? Все работы давно должны быть завершены. Я наблюдал: асфальт был в полном порядке. Под зиму не просто продолжаются, а начинаются работы, которые не были сделаны в прекрасную теплую погоду, - резко ответил Андрей Чибис.

Укладка асфальта идет у дома №11 на улице Чумбарова-Лучинского. Фото: vk.com/murmanskgroup

Также его неприятно удивили работы на Прибрежной дороге в районе железнодорожного переезда. Летом здесь уже меняли плиты и асфальт, но в снег опять начали что-то переделывать.

- Вне зависимости от формы собственности такие работы вести нельзя. Согласовывайте с Гришиным [министр транспорта] или не делаете, - поручил губернатор.

Работы на переезде спровоцировали пробку. Фото: Виктор Ситников

На оперативном совещании, которое состоится 26 октября, кажется, снова придется отвечать за укладку асфальта в снег. На этих выходных дорожные работы на переезде собрали большую пробку. А пытливые мурманчане заметили сразу несколько улиц, где вовсю парит свеженький асфальт, например, у дома №11 на Чумбарова-Лучинского. Также в ряде дворов продолжается ямочный ремонт.

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