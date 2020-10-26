Жительница Мурманска хочет попасть на шоу «Последний герой»

Мурманчанка Наталья Галатонова мечтает попасть на шоу «Последний герой», которое возобновилось на телеканале «ТВ-3». Фото: vk.com/n.galatonova

В каких только шоу не участвовали наши земляки: и выигрывали деньги в «Что? Где? Когда?», и в «Кто хочет стать миллионером?», «Своей игре», приходили на «Дом-2», шоу «Кондитер», «Обмен женами», к ним приходило «Ревизорро».

Мурманчанка Наталья Галатонова мечтает попасть на шоу «Последний герой», которое возобновилось на телеканале «ТВ-3». Северянке 45 лет, 24 года она в браке, воспитывает с мужем троих детей, самому младшему из которых шесть лет.

- Я хочу попасть на проект и показать своим детям, что если ты хочешь чего-либо, нужно обязательно действовать. Счастье в смелости! У меня хорошие организаторские способности и я в хорошей физической форме, а еще у меня очень хорошая реакция. От шоу жду хорошие знакомства, энергии, наполниться драйвом, - рассказала Наталья о себе в видео-визитке.

Одним из вопросов, на который надо было ответить - какое самое тяжелое эмоциональное потрясение она испытывала.

- Это были военные действия в 90-х годах. В Приднестровской Молдавской Республике. Тогда я четко поняла, что такое жизнь и смерть. Было страшно, ужасно, я не хочу об этом рассказывать, потому что не рассказать в двух-трех словах. Но я точно поняла, что такое жизнь, что ее любить нужно, - пояснила мурманчанка.

Поддержать ее можно лайками и репостами.

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