Ушел из жизни заслуженный художник России Александр Феофилактов

Сердце Александра Георгиевича остановилось в 69 лет. Фото: Мурманский областной художественный музей

В этом году культурная жизнь Мурманской области несет одну утрату за другой. В июне ушел из жизни известный художник Никита Духно, на этой неделе - концертмейстер областной филармонии Дмитрий Гилев. Еще одна невосполнимая утрата случилась тоже на днях - остановилось сердце мурманского живописца, члена Союза художников России, заслуженного художника России Александра Феофилактова.

Александр Георгиевич родился 5 апреля 1951 года в Нижнем Тагиле Свердловской области. Окончил художественное училище им. Н. Боголюбова в Саранске, в 1977 году переехал в Мурманскую область. - Картины художника всегда узнаваемы в пестром выставочном калейдоскопе художественной жизни Заполярья. Для Александра Георгиевича была характерна основательность подхода к выбору темы. Его волновало историческое прошлое и современность, взаимоотношения человека и природы. Работал в жанре портрета, тематической картины, натюрморта. С 2006 по 2019 годы Александр Георгиевич возглавлял Мурманскую областную организацию Союза художников России. Был другом Мурманского областного художественного музея, участвовал в различных музейных проектах, - сообщили в Художественном музее. Сердце Александра Георгиевича остановилось в 69 лет, в следующему году он бы отпраздновал юбилей, готовилась его выставка по этому случаю.

Скорбим вместе с родными и близкими художника!

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