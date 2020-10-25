Число умерших от коронавируса в Мурманске на 25 октября 2020 года составило 276 человек

К сожалению, число летальных случаев от коронавируса в Мурманской области растет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперативного штаба на 25 октября, в Мурманской области снова выросло число летальных случаев от коронавируса. За последние сутки зафиксировали четыре смерти от новой инфекции, общее число умерших с начала пандемии достигло 276 человек.

Всего заболевших 18691, выздоровевших - 15036.

На остальной территории Мурманской области подтверждено 16350 случай новой коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 189 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+13, всего 1848), Кольском районе (+1, всего 653), Оленегорске (+16, всего 455), Кандалакшском районе (+2, всего 340), Апатитах (+11, всего 488), Кировске (+8, всего 270), Мончегорске (+40, всего 821), Ковдорском районе (+13, всего 255).

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